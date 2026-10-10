El volante chileno sufrió un duro revés en su regreso al Ipswich Town en la Premier League tras su polémica salida de La Roja.

Un verdadero balde de agua fría le cayó en las últimas horas al futbolista chileno Marcelino Núñez en el Ipswich Town, previo al partido contra Fulham por la sexta fecha de la Premier League.

El volante de 26 años que viene de protagonizar una polémica salida de la Selección Chilena en medio de la gira por Norteamérica, recibió esta vez un verdadero portazo en su club.

Esto porque el entrenador Gary O’Neil lo dejó fuera de la convocatoria para enfrentar este sábado al cuadro londinense, un duelo entre rivales directos por la permanencia en la liga inglesa.

Si bien el formado en Universidad Católica había recibido buenos comentarios del DT en la previa a este compromiso, finalmente no lo consideró entre los 20 citados.

“Marcelino está bien, de buen ánimo y encantado de haber vuelto. Está entrenando buen junto a sus compaleros, que lo aprecian mucho. Sé que tenía muchas ganas de volver, de practicar con el grupo y hacer todo lo posible para estar ante Fulham”, dijo el estratega inglés de 43 años.

Pero pese a estas palabras que le dedicó a Núñez, decidió dejarlo fuera de este compromiso, dándole un nuevo golpe luego de su renuncia a La Roja, tras un encontrón con el técnico interino Nicolás Córdova y sus compañeros.

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Los titulares y suplentes del Ipswich Town vs. Fulham.

Cabe recordar que el oriundo de Renca lleva cuatro partidos esta temporada con los azules, dos en Premier League y otros dos en la Copa de la Liga. En este segundo torneo ha convertido dos goles.

¿A qué hora y dónde ver el partido de Ipswich Town vs. Fulham?

El Ipswich Town recibe a Fulham este sábado 10 de octubre a las 11:00 horas de Chile en el estadio Portman Road, por la fecha 6 de la Premier League. La transmisión será de manera exclusiva en la plataforma de pago Disney+ en su plan premium.