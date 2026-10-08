En la previa de las elecciones de la ANFP, hay cinco nombres que asoman para convertirse en el próximo DT de La Roja.

Tras la fecha FIFA donde la Selección Chilena sufrió dos derrotas y un triunfo en la gira por Norteamérica, se ha vuelto a revisar la carpeta de nombres para el futuro entrenador de La Roja, el que tendrá que ser elegido por la nueva dirigencia que asuma en la ANFP.

Si bien apura tener pronto al nuevo técnico del combinado nacional, algunos quieren esperar a Manuel Pellegrini, que es el gran candidato para tomar las riendas de la Selección, ya que también es uno de sus últimos sueños.

El Ingeniero tiene contrato con el Real Betis hasta junio de 2027 y todavía no se ha sentado a ver su renovación, lo que fue transparentado esta jornada el propio director deportivo del elenco heliopolitano.

Pero además de Pellegrini, hay otro cuatro nombres que toman fuerza al interior de Quilín, incluso aparece uno que estuvo presente en el Mundial 2026. También hay otras caras conocidas que dirigieron en Chile, unos campeones en Colo Colo y otros en la U.

Los 5 candidatos para La Roja:

1. Manuel Pellegrini

El Ingeniero es el gran sueño y favorito de todos para que tome las riendas de la Selección Chilena, quien ha confesado que es su deuda pendiente, pero todo depende de la relación con la nueva dirigencia que asumirá en la ANFP. El mejor técnico chileno de todos los tiempos tiene contrato con el Real Betis hasta junio de 2027 y en La Roja están dispuestos a esperarlo.

Manuel Pellegirni es el favorito de todos para asumir en La Roja. (Foto: Fran Santiago/Getty Images)

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2. Julen Lopetegui

El entrenador español es la gran sorpresa en esta lista, pues llevó a Qatar al Mundial 2026, donde quedaron eliminados en fase de grupos. En su currículum aparecen pasos por West Ham United, Wolverhampton, Sevilla, Real Madrid y Porto. También dirigió a la Selección de España entre 2016 y 2018.

Julen Lopetegui sufrió una temprana eliminación en el Mundial 2026. (Foto: Alex Grimm/Getty Images)

3. Gustavo Quinteros

Otro que está entre los favoritos es el argentino Gustavo Quinteros, que viene sonando de hace tiempo para asumir la dirección técnica de la Selección Chilena, luego de su recodada etapa al mando de Colo Colo entre 2020 y 2023. El santafesino está sin club luego de su paso por Independiente de Avellaneda.

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Gustavo Quinteros está libre y su nombre toma fuerza en La Roja. (Foto: Rodrigo Valle/Getty Images)

4. Gustavo Álvarez

El ex DT de Universidad de Chile también es otro nombre que suena con fuerza para asumir en la Selección, debido al positivo recuerdo que dejó en el fútbol chileno, donde fue campeón de Primera División con Huachipato y de la Copa Chile y Supercopa con la U. Actualmente dirige a Liga de Quito.

Gustavo Álvarez tiene contrato con Liga de Quito hasta diciembre de 2027. (Foto: Franklin Jacome/Getty Images)

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5. Nicolás Larcamón

El argentino de 42 años también entró en la lista, pues dejó una buena impresión en Chile cuando dirigió a Deportes Antofagasta (2017), Huachipato (2018-2019) y Curicó Unido (2020). Sus buenas campañas en el fútbol chileno lo hicieron dar el salto a ligas mayores: Puebla, León, Necaxa y Cruz Azul en México, Cruzeiro en Brasil y ahora está en Sporting Gijón de España.

Nicolás Larcamón dirigió a grandes equipos de México. (Foto: Agustin Cuevas/Getty Images)