Marcelino Núñez toma esta decisión con La Roja: “Le ha dicho a sus cercanos que…”

El mediocampista no regresará al combinado adulto mientras Nicolás Córdova se mantenga en su puesto de DT interino.

La Selección Chilena tiene un conflicto vivo: Marcelino Núñez abandonó la delegación en plena fecha FIFA. El volante, sin entregar motivos al público, se restó de la gira internacional.

¿Qué pasó? Según trascendió, el mediocampista tuvo un entrevero con Nicolás Córdova, lo que lo llevó a tomar la determinación de no representar al país mientras el DT esté en el interinato.

Así lo indicó el periodista Rodrigo Hernández en los micrófonos de Radio ADN, detallando pormenores de la situación. Por el instante, no hay una versión oficial sobre lo ocurrido.

“Después de la discusión, Marcelino no renuncia en ese momento, no le dice a Nicolás Córdova que se va. La discusión termina y él, posteriormente, toma la decisión y se la comunica a Felipe Correa“, reveló el reportero.

“La información que además tenemos, todo esto de primerísima fuente, gente cercana y que estuvo ahí, lo que le ha dicho a sus cercanos Marcelino, es que estando Nicolás Córdova, él no vuelve a la selección“, agregó.

Nicolás Córdova tiene detractores en la Selección Chilena. (Imagen: Photosport)

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Marcelino Núñez no regresará a la Selección Chilena

De este modo, Chile pierde a una pieza en el mediocampo para enfrentar a México y deja en incertidumbre su participación contra Colombia en la fecha FIFA de noviembre.

El primero de dichos compromisos, contra el combinado azteca, se disputará este martes 6 de octubre. Su comienzo está programado para las 23:30 horas de Chile en el estadio Los Ángeles Memorial.