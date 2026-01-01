El jugador nacional, Darío Osorio vivió una tremenda temporada en el 2025, en donde se sigue consolidando en el fútbol europeo con el Midtjylland de Dinamarca.

El Seleccionado Nacional con sus grandes actuaciones con su equipo ya ha comenzado a llamar la atención de varios equipos europeos, quienes pujan por lo que puede ser un fichaje.

Con la apertura de este mercado de pases, ya hay varios equipos que empiezan a moverse para buscar el fichaje del ex Universidad de Chile, en donde en las últimas horas se dieron a conocer dos importantes clubes en Alemania que lo buscan.

¿Los clubes? serían el Borussia Dortmund de la Bundesliga y el Hertha Berlín de la 2. Bundesliga, quienes estarían interesados en poder contar con el jugador del Midtjylland.

Osorio llama la atención de estos dos equipos en Alemania | Foto: Photosport

Asi lo informó el periodista Nicoló Schira en su cuenta de ‘X‘, en la que señaló que ambos equipos del fútbol alemán buscan el fichaje de Darío Osorio en este mercado.

Se espera que en los próximos días puedan existir bastantes novedades por lo que será el futuro de Darío Osorio, en el que el jugador nacional espera poder dar el gran salto en su carrera.

