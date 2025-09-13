Una de las bajas que tuvo la selección chilena en la última doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, fue la baja de Darío Osorio, uno de los jugadores jóvenes que necesita Chile para el siguiente proceso.

El parte médico de La Roja indicó que el formado en Universidad de Chile arrojó un problema muscular, lo que no se sabía en ese momento era la cuantía de la lesión y el tiempo que demoraría en volver a las canchas.

Eso quedó resuelto este jueves cuando el Midtjylland de Dinamarca emitió un comunicado dando cuenta de lo ocurrido y lo que vendrá para el jugador chileno.

“Darío Osorio ha regresado de la concentración de la selección nacional con una lesión y se espera que esté de baja entre tres y cuatro semanas. ¡Que te mejores pronto, Darío!“, publicó el equipo danés.

Esto significa que el volante no estará presente en al menos cinco partidos del Midtjylland, un verdadero dolor de cabeza para el entrenador Mike Tullberg, quién pierde a su jugador más determinante.

Dario Osorio estará un mes fuera de las canchas.

La campaña de Darío Osorio esta temporada

El chileno ha participado en 12 partidos, donde ha convertido cinco goles y tiene cuatro asistencias entre la Superliga y la fase previa de la Europa League.