El entrenador chileno Manuel Pellegrini no dudó al momento de señalar cuál es, a su juicio, la mejor selección del planeta en la actualidad. En conversación con el programa “La Pizarra” de Radio Marca, el “Ingeniero” destacó el presente de España por encima del resto de las potencias.

“Hay dos visiones para verlo. Primero, creo que España, en este momento, tiene la mejor selección del mundo. No solamente por los once que juegan, sino que también por los que pueden estar en el banco. En España se juega el mejor fútbol desde el punto de vista técnico. El inglés quizás es más atractivo, es más de espectáculo, de ida y vuelta, es más de jugadores dedicados a jugar”, enfatizó el técnico nacional.

Pellegrini profundizó en su análisis y valoró la riqueza técnica del combinado hispano, aunque también hizo una reflexión sobre el espectáculo en el fútbol moderno. “Desde aquí tenemos que apoyar un poco más para que el espectáculo sea un poco mejor. Calidad futbolística sobra; ahora falta, en cierto sentido, el espectáculo. En el sentido de no engañar, de estar a la hora de jugar más tiempo, de no solamente ser resultadista, sino que también, a través del juego, que sea una actividad atractiva”, agregó.

¿Hasta cuándo dirigirá en Europa?

En la conversación al entrenador de 72 años le preguntaron hasta cuándo pensaba dirigir tras casi tres décadas de manera ininterrumpida en el extranjero. La respuesta de Pellegrini fue categórica.

“Desde el punto de vista personal, esa misma exigencia que trato de inculcarle al plantel me la exijo yo mismo todos los días. Los años se van pasando, pero parto en cada club con la misma exigencia. Después de cada partido, se haya ganado o perdido, hago una autocrítica y veo cuáles son las aspiraciones reales que podemos alcanzar. Hasta cuando tenga esa motivación y tenga la posibilidad de seguir trabajando, voy a intentarlo prolongar lo más posible”, cerró.

Manuel Pellegrini sigue con el Betis en puestos de clasificación. (Foto: Fran Santiago/Getty Images)

En síntesis…