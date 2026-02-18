Lo que ocurrió en el Estadio da Luz en el encuentro entre el Benfica y el Real Madrid, ya no es solo una polémica de partido; es un caso abierto en los tribunales de la UEFA.

Tras la denuncia de Vinícius Júnior en el triunfo 1-0 de los merengues sobre los portugueses, el ente rector del fútbol europeo anunció este miércoles la designación de un Inspector de Ética y Disciplina para esclarecer los presuntos comportamientos discriminatorios de Gianluca Prestianni.

Durante los 10 minutos que el partido estuvo detenido, el VAR revisó minuciosamente las imágenes del careo. Sin embargo, el argentino utilizó una maniobra que dificultó la prueba inmediata: mantuvo su boca tapada con la camiseta en todo momento, impidiendo que la lectura de labios confirmara el insulto.

Pese a esta falta de evidencia visual directa en el momento, la UEFA decidió no cerrar el caso y profundizar en la investigación de los “presuntos comportamientos discriminatorios”.

Vinicius Jr. acusa a Gianluca Prestianni de racismo.

Mbappé entra en escena: “Se lo dijo cinco veces”

Si la palabra de Vinícius no bastaba, su compañero Kylian Mbappé lanzó una declaración que sacudió Lisboa. El astro francés aseguró haber sido testigo directo de la agresión verbal del exjugador de Vélez Sarsfield.

“Le dijo ‘mono’ hasta cinco veces. Yo estaba ahí y lo escuché”, sentenció Mbappé al finalizar el encuentro, convirtiéndose en el testigo principal de la causa que hoy lidera el inspector de ética.

El descargo de un Vinícius agotado

A través de sus redes sociales, el autor del gol merengue no se guardó nada y apuntó a la cobardía de los agresores y la ineficiencia del sistema:

Sobre el gesto de Prestianni: “Los racistas son, ante todo, cobardes. Necesitan taparse la boca con la camiseta para demostrar lo débiles que son”.

“Los racistas son, ante todo, cobardes. Necesitan taparse la boca con la camiseta para demostrar lo débiles que son”. Crítica al protocolo: “El protocolo fue simple, mal ejecutado y no sirvió para nada. Nada de lo que pasó hoy es nuevo en mi vida. Es necesario hablar, aunque los titulares debieran ser sobre el triunfo del Madrid”.

Consecuencias inmediatas

Mientras el representante de Prestianni, Gastón Fernández, acusó a Vinícius de “sacar ventaja” con la denuncia, el jugador argentino tuvo que bloquear los comentarios en sus redes sociales ante el acoso masivo. La presión sobre el joven futbolista de las “Águilas” es total, a la espera de que el Inspector de Ética entregue su informe definitivo.

El Real Madrid y el fútbol mundial aguardan una resolución que podría sentar un precedente histórico en la Champions League antes del partido de vuelta el 25 de febrero.