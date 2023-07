La amistad entre Jorge Sampaoli y Arturo Vidal parece haber llegado a su fin. El astro chileno no aguantó más y le lanzó fuertes dichos tras su paso por el Flamengo que siguen generando asperezas en el ambiente del fútbol nacional y en distintas partes del mundo.

Y es que el King partió al Athletico Paranaense en búsqueda de mayor regularidad y fue tras su debut en el Brasileirao que le dejó fuertes palabras a Sampaoli. “Me tocó un entrenador perdedor, que no sabe apreciar a los jugadores”, apuntó Vidal tras el triunfo.

Si hay alguien que conoce tanto al casildense es Marcos González, con quien fuese campeón de la recordada Copa Sudamericana en la Universidad de Chile, quien contestó el llamado de Bolavip Chile y se refirió a esta polémica.

“Yo creo que Arturo está enojado y por ahí fue sutil al momento de decir eso, me imagino que le pudo decir más cosas pero no entrar tanto en polémica le dijo lo más suave que se le vino a la cabeza”, aseveró el ex zaguero central.

“Yo entiendo a Arturo y fue dentro de todo bastante caballero de lo que pudo haber pasado en esa situación con don Sampa”, cerró.

Vale recordar que “Lobo del Aire” también tuvo problemas con el actual DT del Mengao pues este lo invitó a dejar todo para prepararse para el Mundial Brasil 2014, donde finalmente no fue incluido en la nómina final.