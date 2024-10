Marcelo Bielsa tiene problemas en la Selección Uruguaya. Luis Suárez reveló que el entrenador no saludaba a los jugadores y que a Agustín Canobbio lo mandó a entrenar con los sparrings en la Copa América 2024. Además, que criticó a Darwin Núñez en el entretiempo del partido ante Argentina en La Bombonera, situación que dejó afectado al futbolista del Liverpool.

Mauricio Pinilla piensa que el estratega no cambiará. “No sé en qué momento se le pasa a los jugadores de la selección uruguaya que Marcelo Bielsa va a cambiar su forma de ser por esto. Esto le resbala, a él no le interesa lo que pase en la externa, él no va a cambiar su forma de ser”, expresó en Deportes en Agricultura.

El exfutbolista de la Selección Chilena continuó con su comentario: “El que no le gusta está la puerta abierta. Creo que no va a cambiar. No lo ha hecho en toda su carrera y lo va a hacer ahora que se va a poner a hablar con los jugadores uno por uno, preguntarle cómo está su familia, cómo está su perro, olvídate. Eso Bielsa no lo ha hecho nunca en su vida y no lo va a hacer ahora”.

Pinigol explicó lo que sucedió en Chile en comparación a lo que pasa hoy en Uruguay: “A nosotros nos agarró en un proceso que éramos todos cabros chicos, todos le creíamos todo, todos le decíamos todo que sí”, señaló.

También mencionó lo que pasa en la Celeste: “Hoy día agarra una selección que están todos los tipos en el Real Madrid, entonces no le van a aguantar ningún desaire”.

Los jugadores de Uruguay no están conformes con la forma de ser de Marcelo Bielsa. (Foto: Photosport)

¿Cómo va la Selección Uruguaya que dirige Marcelo Bielsa en las Eliminatorias?

La Celeste se ubica en el tercer lugar de la tabla de posiciones de las Eliminatorias con 15 puntos, aquello producto de cuatro triunfos, tres empates y una derrota.

Uruguay sólo es superada por Colombia que tiene 16 unidades y Argentina que lidera con 18.