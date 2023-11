Medio argentino ningunea de manera feroz a Mauricio Pinilla por basurear premio The Best de Lionel Messi y Dibu Martínez: "¿Lo tienen a Pinilla?"

Las palabras de Mauricio Pinilla por la elección de Lionel Messi como mejor jugador de la temporada y Emiliano ‘Dibu’ Martínez como mejor portero no cayeron nada de bien al otro lado de la cordillera.

En concreto, Pinilla apuntó al premio del astro argentino y dijo: “Si te lo ganas jugando en la MLS, quiere decir que estamos todos locos. O que la MLS se transformó en una potencia mundial en cuanto a lo deportivo”.

“Pesó totalmente la Copa del Mundo. No sé para qué vamos a hacer premios en el año. Total, si solo se va a contar una competición… está bien la importancia del mundial, fantástico, pero en el global no me parece que haya sido el mejor”, complementó.

Sobre el Dibu, Pinigol fue aún más duro y cuestionó severamente que el portero del Aston Villa haya sido elegido como el mejor de la temporada en el fútbol mundial: “Yo ya no creo en estos premios. Lo del Dibu Martínez roza lo ridículo”.

A Pinilla no le gustó el premio The Best. | Foto: Getty Images

Ante los dichos del ex delantero de la Selección Chilena, la prensa argentina reaccionó con ironía a las palabras de Pinilla, a quien incluso le recordaron el tiro en el travesaño en el Mundial de Brasil 2014 que se tatuó en su cuerpo.

“¿Lo tienen a Mauricio Pinilla? Ya ex delantero chileno, integrante de los años dorados en los que los trasandinos conquistaron las Copa América. El mismo que en su momento se tatuó -de manera muy llamativa- la imagen de un remate suyo en el travesaño ante Brasil por los octavos de final del Mundial 2014”, escribió el portal Olé.

Lo concreto es que las palabras de Mauricio Pinilla sacaron ronchas al otro lado de la cordillera, donde Lionel Messi es indiscutiblemente el mejor jugador de la historia y Emiliano Martínez es posiblemente el mejor portero que haya en la galaxia.

Lo que se viene para La Roja

La Roja vuelve a jugar por las Clasificatorias al Mundial de Norteamérica 2026 el 16 de noviembre cuando tenga que recibir a Paraguay en el Estadio Monumental. Días más tarde, visitará a Ecuador en la altura de Quito.

Chile en la tabla

Chile, de momento, marcha antepenúltimo en las Clasificatorias y no estaría yendo al mundial, aunque Ecuador y Paraguay -los rivales en noviembre- lo superan solo por diferencia de gol.