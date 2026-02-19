El mediocampista chileno Ignacio Saavedra ha sido uno de los pilares del PFC Sochi, tanto en la Segunda División como en la Premier League de Rusia, durante las últimas temporadas.

Su liderazgo y consistencia le han permitido consolidarse como una pieza clave del equipo, ganándose además el cariño de los hinchas y de sus compañeros, quienes le otorgaron la jineta de capitán pese a la barrera del idioma.

La capacidad para organizar el juego, recuperar balones y distribuir con criterio lo ha convertido en un futbolista codiciado por clubes tanto de Sudamérica como de Europa.

El ex UC suma seis goles y ocho asistencias en 73 compromisos con el Sochi | FOTO: Instagram

En las últimas horas, los rumores sobre la salida del ex Universidad Católica se han intensificado, confirmando que el volante estaría cerca de un nuevo desafío.

Ignacio Saavedra cambia de club en Rusia: del PFC Sochi al Rubin Kazan

Según el periodista ruso Andrey Pankov, Saavedra tendría todo prácticamente listo para dejar el PFC Sochi y fichar por el Rubin Kazan en un préstamo con opción de compra

“Saavedra cerca de fichar por el Rubin Kazan cedido con opción a compra. Los clubes llegaron a un acuerdo y están intercambiando documentos para finalizar el trato”, escribió Pankov en su cuenta de X (ex Twitter).

El traspaso se concretaría mediante un préstamo con un cargo de 100 mil euros y una opción de compra que ascendería a 1,3 millones de euros.

Cabe destacar que Saavedra tiene contrato vigente con el Sochi hasta junio de 2027, por lo que deberá regresar en caso de que el Rubin Kazan no ejerza la opción de compra al final del préstamo.

Con este movimiento, el jugador de 27 años busca continuar creciendo profesionalmente y seguir consolidando su carrera en el fútbol europeo.

En síntesis…