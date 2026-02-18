El mercado de fichajes sigue moviéndose con fuerza en el extranjero y uno de los nombres que genera atención es el de Alexander Aravena, delantero chileno que venía defendiendo los colores de Gremio en Brasil.

El atacante, que llegó desde Universidad Católica con altas expectativas al fútbol brasileño, nunca logró consolidarse como titular indiscutido. De hecho, en lo que va de la temporada 2026, el seleccionado chileno quedó fuera ante Fluminense, Botafogo y São Paulo FC, y en el Campeonato Gaúcho solo en uno de cuatro encuentros comenzó desde el arranque.

La falta de continuidad terminó siendo un factor clave para buscar nuevos horizontes en este mercado.

El Monito deja atrás dos años en el fútbol brasileño | FOTO: Pedro H. Tesch/Getty Images)

Alexander Aravena será compañero de Felipe Mora en el Portland Timbers

En ese contexto, desde ADN Deportes entregaron información concreta respecto al futuro del nacido en la comuna de Independencia.

“El seleccionado chileno continuará su carrera en Portland Timbers, equipo que compite en la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos”, revelaron.

Cabe recordar que en los “Leñadores” compartirá camarín con otro chileno: el ariete Felipe Mora, quien lleva cinco años en el cuadro estadounidense tras su exitoso paso por Universidad de Chile.

De esta manera, Aravena dejará el fútbol brasileño para iniciar una nueva etapa en Norteamérica, en una liga que ha crecido sostenidamente y que hoy aparece como un destino atractivo para futbolistas sudamericanos.

En síntesis…