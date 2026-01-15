A sus 27 años, Nicolás Guerra finalmente emigró del fútbol chileno para convertirse en nuevo jugador de Instituto de Córdoba. Tras no ser considerado por Paqui Meneghini en Universidad de Chile para el 2026, el nacido en Maipú, se vio en obligación de salir del club.

Con un gran video, el “Kun” fue oficialmente presentado en el conjunto argentino, en donde ya posó con la camiseta local del club.

Tras una larga estadía en el fútbol chileno, por primera vez el ex Ñublense vivirá una experiencia internacional.

El delantero también salió en busca de minutos tras haber realizado una regular campaña en la temporada pasada con los azules. Esto porque se vio principalmente opacado por Lucas Di Yorio y Rodrigo Contreras.

Nicolás Guerra, nuevo jugador de Instituto de Córdoba

¿Cómo fue la temporada de Nicolás Guerra?

En 2025 el artillero disputó 37 encuentros con la camiseta azul entre la Liga de Primera, Copa Chile, Supercopa, Copa Sudamericana y Copa Libertadores. En donde logró anotar 6 goles y entregar 6 asistencias.

Por otro lado conquistó la Supercopa marcando un gol frente a Colo Colo en la victoria por 3-0 del bulla en el clásico.

