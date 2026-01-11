Universidad de Chile continúa reordenando su plantel tras una temporada marcada por decisiones estructurales profundas y la llegada de Francisco “Paqui” Meneghini a la banca.

En ese proceso, varios jugadores comenzaron a definir su futuro lejos del Centro Deportivo Azul (CDA), en un mercado que avanza con movimientos silenciosos pero constantes.

Uno de esos nombres es el de Nicolás Guerra, delantero surgido de la cantera azul, quien finalizó su vínculo con la U tras no llegar a un acuerdo de renovación. El atacante de 27 años quedó en condición de jugador libre, situación que rápidamente lo posicionó como una alternativa atractiva tanto para clubes de la Liga de Primera como del extranjero.

Nicolás Guerra levantando el trofeo de la Supercopa de Chile | FOTO: Andres Pina/Photosport

Instituto de Córdoba pregunta por Nicolás Guerra

En ese contexto, desde Argentina comenzaron a surgir novedades concretas. El periodista Uriel Iugt informó a través de su cuenta en X (Ex Twitter) que un club argentino ya realizó un primer sondeo por el delantero chileno.

“Instituto preguntó condiciones por Nicolás Guerra”, escribió el comunicador, agregando además que “el delantero está libre tras no renovar su contrato con U de Chile. Equipos chilenos también lo tienen en carpeta”.

Por ahora, se trata de una consulta inicial y no de una oferta formal, pero el interés del elenco argentino abre la posibilidad de que Guerra cruce la cordillera para continuar su carrera, en medio de un mercado donde su nombre comienza a ganar protagonismo y donde su próximo destino aún está completamente abierto.

¿Cómo le fue a Instituto de Córdoba en la última Liga Argentina?

Instituto de Córdoba tuvo una campaña irregular en la última Liga Profesional Argentina. El equipo dirigido por Daniel Oldrá finalizó en la decimotercera posición del Grupo B, lejos de la pelea por los primeros lugares.

En su recorrido por el torneo, el elenco cordobés registró 3 victorias, 7 empates y 6 derrotas, números que reflejan un rendimiento marcado por la falta de regularidad y una deuda pendiente en materia ofensiva, uno de los puntos que la dirigencia busca corregir en el actual mercado de pases.