El futuro de Darío Osorio está cada vez más cerca de resolverse. Si bien el FC Midtjylland ha manifestado que solo saldrá en el verano europeo, ello no ha frenado el interés de distintos clubes por la perla nacional.

Al menos, así lo detalló Campo DK, entregando mayores pormenores de los elencos internacionales que se harán presentes en el próximo compromiso del seleccionado chileno. Uno de ellos es Borussia Dortmund.

No es novedad que el gigante alemán está tras los pasos del crack de 22 años y esta vez lo verá en el MCH Arena ante Dinamo Zagreb por Europa League. Eso sí, no es el único conjunto que confirmó asistencia.

“Entre los clubes con representantes enviados se encuentra el Everton (Inglaterra), que ha estado presente con frecuencia en los partidos del Midtjylland en otoño”, comenzó señalando la publicación.

En dicha línea, el medio citado agregó: “Además, el Borussia Dortmund se ha registrado, el Ipswich y el Middlesbrough también ha enviado representantes a Midtjylland”.

Darío Osorio está en la mira de Borussia Dortmund. (Foto: FC Midtjylland)

¿Cuándo juega Darío Osorio en el FC Midtjylland?

El siguiento partido del oriundo de Hijuelas será ante Dinamo Zagreb y se disputará este jueves 29 de enero. Será válido por la última fecha de la fase de liga de la Europa League: comenzará a las 17:00 horas en el MCH Arena.

Por el momento, FC Midtjylland se ubica en la cuarta posición y está consiguiendo boletos rumbo a los octavos de final del certamen continental. ¿Logrará clasificar directamente?

