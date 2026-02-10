La promesa de casi 500 días de Frak Ilett, el hincha viral del Manchester United, sumó un durísimo revés. El seguidor, que se hizo mundialmente conocido por prometer que no se cortaría el pelo hasta que los Red Devils consiguieran cinco victorias consecutivas, tendrá que seguir esperando.

La razón: el United apenas rescató un empate agónico 1-1 ante West Ham, en el Olímpico de Londres, un resultado que frenó en seco la racha del equipo de Michael Carrick y que dejó en pausa uno de los retos más comentados en redes sociales durante las últimas semanas.

El reto del famoso hincha estuvo a punto de cumplirse luego de la racha de cuatro victorias consecutivas que encadenaron los Diablos Rojos en Premier League: triunfos ante Manchester City, Arsenal, Fulham y Tottenham habían ilusionado a Ilet, sin embargo la sufrida igualdad ante West Ham echó por tierra todo intento por cortar la frondosa melena.

Ahora, el famoso hincha tendrá que esperar cinco partidos más, aunque el calendario no parece tan complicado para los mancunianos que en las siguientes jornadas enfrentará a Everton (V), Crystal Palace (L), Newcastle (V), Aston Villa (L) y Bournemouth (V).

¿Quién es Frank Ilett?

Frak Ilett se transformó en un personaje recurrente para la comunidad futbolera en redes sociales gracias a un desafío tan simple como simbólico. En tiempos donde el Manchester United intenta reconstruir su identidad deportiva, el hincha encarnó el sentir de miles de fanáticos: paciencia y una cuota de humor frente a un club que no termina de encontrar estabilidad.

Hace 493 días, Ilett prometió volver a cortarse el pelo si el equipo de sus amores lograba encadenar cinco triunfos consecutivos. La misión parecía imposible hasta que el equipo de Carrick estuvo a punto de terminar con la hazaña. Por ahora, el gigante dormido tendrá que volver a construir una racha de victorias para lograr el cometido de Ilett.

Tabla de posiciones de la Premier League

POS CLUB PJ G E P GF GC DG PTS 1 Arsenal 25 17 5 3 49 17 32 56 2 Manchester City 25 15 5 5 51 24 27 50 3 Aston Villa 25 14 5 6 36 27 9 47 4 Manchester United 26 12 9 5 47 37 10 45 5 Chelsea 26 12 8 6 47 30 17 44 6 Liverpool 25 11 6 8 40 35 5 39 7 Brentford 25 12 3 10 39 34 5 39 8 Everton 26 10 7 9 29 30 -1 37 9 Bournemouth 26 9 10 7 43 45 -2 37 10 Newcastle 26 10 6 10 37 37 0 36 11 Sunderland AFC 25 9 9 7 27 29 -2 36 12 Fulham 25 10 4 11 35 37 -2 34 13 Crystal Palace 25 8 8 9 26 29 -3 32 14 Brighton 25 7 10 8 34 33 1 31 15 Leeds 26 7 9 10 36 45 -9 30 16 Tottenham 26 7 8 11 36 37 -1 29 17 Nottingham Forest 25 7 5 13 25 38 -13 26 18 West Ham 26 6 6 14 32 49 -17 24 19 Burnley 25 3 6 16 25 49 -24 15 20 Wolves 25 1 5 19 16 48 -32 8

En síntesis…