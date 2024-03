Nicolás Ramírez dio una de las sorpresas del mercado de pases de esta temporada. El central que fue pilar en el campeonato conseguido por Huachipato, no renovó en el elenco acerero y finalmente emigró al Barcelona de Ecuador.

En un principio se indicó que tenía ofrecimientos desde los clubes grandes como Universidad de Chile. Hasta sonó en la MLS de Estados Unidos. Pero finalmente el futbolista de 26 años decidió emigrar hacia la Serie A de Ecuador.

Este miércoles fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo del equipo canario. De entrada el formado en la U recalcó que meta es dar el salto en su carrera y ser convocado por Ricardo Gareca a la selección nacional.

“El principal objetivo era salir y tener la experiencia de jugar en el extranjero. También aspiro a tener un espacio en la selección chilena. Sé que el jugador que sale tiene un plus. Esta es una liga que tiene otras características y va a ser importante para ser considerado en la selección”, confesó el central que será dirigido por Diego López.

Dardo contra Huachipato

Pero lo que llamó la atención fue que en medio de su presentación lanzó un sutil dardo contra Huachipato y que explicó su abrupta salida del elenco que defendió entre 2019 y 2023. Incluso cuando el elenco acerero ya tiene asegurada la participación en Copa Libertadores.

“Salir de Chile siempre fue mi primer objetivo. Saber que Barcelona aspira a todo y que tiene Libertadores fue importante. El año pasado me tocó en cancha ganarme la oportunidad, si bien no quería seguir en ese equipo, sentía que representar a un equipo tan grande como Barcelona es un plus importante para tomar esta decisión”, sentenció.

Cabe consignar que Barcelona de Ecuador está en el Bombo 2. Mientras que Huachipato lo hace en el Bombo 4. Por lo que en el sorteo del próximo 18 de marzo ambos elencos podrían verse las caras en la fase de grupos.