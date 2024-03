La Selección Chilena está muy próxima a dar a conocer lo que es su nueva convocatoria de cara a la Fecha FIFA del mes de marzo, en donde Ricardo Gareca entregará su primera citación, en la que existe mucha expectación por que elementos utilizará el ‘Tigre’ para los partidos ante Albania y Francia.

Uno de los jugadores que se ilusiona con poder formar parte de ‘La Roja’ es el histórico portero nacional, Claudio Bravo, quien en esta jornada conversó dentro del Real Betis Week, que se realizó en nuestro país, en donde se refirió a la posibilidad o no de decir presente en esta convocatoria, en la que manifiesta su deseo de volver y ser un aporte.

“Si existe un interés de saber cuál es tu situación, tu idea, si tienes el orden de querer ayudar, es tan sencillo como decir que sí. Si hubiera un llamado para darme las gracias y no contar conmigo, también es válido. Mi situación es siempre querer estar y ayudar, pero no sé si voy a estar en una nómina o no. Esa ha sido mi misma sensación desde que debuté”, partió señalando Bravo.

Siendo más directo a lo que es esta futura convocatoria, el ‘Capi’ manifestó que no sabe si será parte de esta y tampoco quiere ilusionarse en demasía con su retorno a la Selección Chilena.

“No sé si voy a estar en nómina, no me quiero aventurar ni tener esa ilusión de marearme con ciertas cosas. Mi mayor pensamiento hoy es disfrutar donde me toca estar”, explicó.

Finalmente, Bravo habló de lo que fue un complicado momento que pasó dentro de la Selección Chilena, la que tiene como escenario el lugar donde se desarrollara la próxima Copa América, en donde recordó un complejo escenario con el que debió saber lidiar durante la obtención de la la Copa América Centenario.

“Lo que más me tocó fue la Copa América de Estados Unidos, cuando venía lesionado y con un tema familiar complejo. Los primeros tres partidos fueron los peores de mi carrera, pero al final tienes tanto conocimiento de tu fuerza mental que te lleva a resolver estos desafíos. Había muchas críticas, querían que se pusiera otro compañero, pero esas cosas te hacen crecer y la historia la sabe todo el mundo. A veces la inactividad depende mucho de tu cabeza”, cerró.

¿Cuáles serán los rivales de la Selección Chilena en la próxima Fecha FIFA?

El estratega, Ricardo Gareca tendrá su debut con ‘La Roja’ en sus duelos ante Albania y Francia, los cuáles se disputarán en el ‘Viejo Continente’.