Revelan por qué Nicolás Ramírez le dijo que no a Universidad de Chile: "Estaba acordado en la U, pero..."

La Universidad de Chile ya comienza a preparar en el Centro Deportivo Azul (CDA) lo que será la próxima temporada y con ello, sigue analizando a diferentes jugadores para poder ficharlos.

Uno de los puestos que la U busca reforzar es el del zaguero central, pues el Romántico Viajero se quedó sin su capitán Luis Casanova, quien no decidió renovar su contrato y partió a Deportes Iquique.

¿El gran apuntado por el Bulla? El defensor Nicolás Ramírez, jugador formado en el CDA que viene de tener una gran temporada con Huachipato, equipo con el cual levantó el título del fútbol chileno.

Ramírez tuvo un gran año en los Acereros que llamó la atención de la U | FOTO: Eduardo Fortes/Photosport

¿QUÉ PASÓ FINALMENTE CON EL FICHAJE DE NICOLÁS RAMÍREZ?

Sin embargo, las tratativas entre el futbolista de 26 años y el elenco universitario estarían stand by, así lo confirmó el periodista Jorge Coke Hevia en el programa Pauta de Juego.

“El Nico Ramírez estaba acordado en la U, cuando digo acordado es en los términos y él no quiere ir. Él tiene un cariño especial por la institución, pero él no es gil y dice que la U tiene a Calderón y Zaldivia por lo que no quiere ser banca”, resaltó.

Agregando que “está en el radar de Barcelona de Ecuador y apareció Peñarol. Vibra acordó con la U, pero él no quiere ir a la U por este tema futbolístico”.

“Ramírez encontró otro representante para que lo mueva y ese representante es el de Gonzalo Montes”, concluyó.

¿Cuáles fueron los números de Nicolás Ramírez en 2023?

El jugador de Huachipato, Nicolás Ramírez estuvo en cancha 2.378 minutos en total graficados en 29 partidos, entre Campeonato Nacional de Primera División y Copa Chile. 27 de ellos, en condición de titular y no anotó goles.