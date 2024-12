Colo Colo sufre una nueva decepción en su intento por contratar a Luciano Cabral. A mitad de semestre, el Cacique negoció con Coquimbo Unido, sin embargo, Grupo Pachuca pagó una cláusula y el futbolista decidió ir en León de México.

Ahora nuevamente el Popular se queda a medio camino, ya que Independiente llegó a un acuerdo para incorporar al futbolista. La noticia causa desilusión en el exfutbolista de los Albos, José Luis “Pelé” Álvarez.

“Me gustaba Cabral, despertó tarde el muchacho, porque los futbolistas se hacen más temprano que tarde. Juega bastante bien. Como siempre, es lo que tenemos, no tenemos otra cosa”, expresó el jugador campeón con el Cacique en conversación con BOLAVIP.

Álvarez espera que el cuadro Albo cierre luego un refuerzo: “A esperar que nuestros dirigentes o la persona que esté con la posibilidad a un jugador que sea luego, que sea ya. Estamos todos expectantes, no tenemos alternativas, no tenemos otro, un volador de luces que va a venir Navas y al final no va a pasar eso”.

En el marco del fracaso con Cabral, el exjugador insinúa que quizás el foco del club es otro: “No sé en qué estamos pensando, estamos pensando en el centenario”.

Luciano Cabral nuevamente se le escapa a Colo Colo. (Foto: Photosport)

El Pelé lamenta que el volante de 29 años no llegue al estadio Monumental: “Era un buen jugador, un tipo que podíamos sacarnos a lo que queríamos en la Copa Libertadores, porque Colo colo tiene que ir por la Copa Libertadores, si jugar por el Campeonato todos los años tiene que ser campeón. Lo lamento mucho, lamento que sea así”.