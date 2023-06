En el incertidumbre si Alexis Sánchez renovará o no con el Marsella, el equipo francés no pierde el tiempo y ya está buscando a su nuevo técnico. Recordemos que Igor Tudor anunció que no va a continuar siendo el director técnico.

La primera opción que tiene el Marsella es Marcelo Gallardo, quien está sin club, luego de su salida de River Plate.

Según informó Le Parisien, Gallardo es el hombre que quieren desde la dirigencia del Marsella para tomar el cargo del club durante la próxima temporada. “Entre los últimos técnicos revisados se encuentra, según nuestra información, el ex entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, con quien los contactos son reales”.

Marcelo Gallardo rescindió contrato con River Plate en octubre del año pasado. (Getty Images)

“Tras ocho años en el banquillo de los Millonarios y numerosos trofeos obtenidos, el ‘Muñeco’ decidió rescindir contrato el pasado mes de octubre. Por lo tanto, es libre en el mercado”, agregó el medio.

Al mando de River Plate, Gallardo ganó 14 título, entre los que cabe destacar la obtención de la Copa Libertadores, Copa Sudamericana y el Campeonato Argentino.

En caso de que no se concrete la opción de Gallardo, en el Marsella de igual manera manejan otras opciones como Vincenzo Italiano y Andoni Iraola.