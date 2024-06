El exjugador del "Cacique" no ha logrado convencer al técnico del elenco "Íntimo".

Gabriel Costa no tuvo uno de los mejores regresos al fútbol peruano. El jugador que dejó Colo Colo a fines de 2022, regresó a Alianza Lima de forma sorpresiva, sin embargo, no logró convencer como lo hiciera en su primera etapa en Matute.

El jugador no tiene mucha cabida hoy en la oncena de Alejandro Restrepo. De hecho, rara vez aparece como titular y cuando lo hace, no termina de jugar los 90′, como sí lo hizo en varias oportunidades con Gustavo Quinteros, de quien era un jugador casi indiscutido.

Es por ello que su permanencia en Alianza Lima no está del todo asegurada, pese a que su contrato expira a fines de 2024, por lo que ya se especula con una posible salida del cuadro blanquiazul.

Según manifestó el medio Libero de Perú, el exjugador de Colo Colo estaría siendo seguido por varios clubes del continente. Eso al menos afirma el citado medio.

Además, dan el nombre del club que estaría tras los pasos de Basilio Gabriel: “en las últimas horas la institución íntima recibió una propuesta formal de Deportivo Maldonado“.

¿Qué será del futuro de Gabriel Costa?

El propio jugador expresó en mayo pasado sus deseos de retornar alguna vez a Macul: “Se extraña. Es un gran club, la gente te lo hace sentir y eso no se olvida. No cerramos las puertas para volver. Si me llama Colo Colo de acá a dos años más, veremos”.

Gabriel Costa estuvo cuatro años en Colo Colo

Pese a sus intenciones, no existen siquiera rumores de que la dirigencia alba lo tenga en carpeta, por lo que su futuro parece estar tanto lejos del “Cacique” como de Alianza.

Por ende, según consignó el citado medio: “Desde la tienda íntima no habría ningún inconveniente en lograr un acuerdo con su préstamo con el ‘Verdirrojo’. Las próximas horas serán claves para saber la respuesta de los victorianos”.