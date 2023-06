Pep Guardiola ya palpita el partido más importante de la temporada: "No se trata de la historia o de si son mejores que nosotros"

Solamente quedan cuatro días para la tan ansiada final de la Champions League que se disputará en Estambul entre el Manchester City y el Inter de Milán.

Por ello, Pep Guardiola, en conferencia de prensa, comenzó a analizar lo que será este fundamental duelo que le podría otorgar una revancha al City, luego de que perdieron ya una final de Champions League en el año 2021 ante el Chelsea.

“Es un sueño estar aquí otra vez después de dos años, pero esa vez en una situación diferente por el Covid”, comenzó diciendo Guardiola, que buscará darle al City su primera Champions en su historia.

Guardiola viene de ganar la FA Cup contra el Manchester Utd el fin de semana pasado. (Getty Images)

El técnico español sabe que en una final no importa la realidad o historia de cada equipo. “Vamos a intentar dar lo mejor de nosotros, porque sabemos que la final depende de cómo te comportes durante los 90 minutos específicos. No se trata de la historia o de si son mejores que nosotros”.

“Se trata de lo que tienes que hacer en 90 minutos para ser mejor que el oponente. No cuenta lo que has hecho en la fase de grupos, cuartos de final, la temporada pasada, Premier League o FA Cup”, agregó Guardiola.

El ex técnico del Barcelona también alabó y analizó a su próximo rival, el Inter de Milán. “Tienen una buena forma no solo en cómo defienden, sino también en lo buenos que son con el balón en la transición cuando lideran con los delanteros. Tienen un muy buen proceso que comienza con el portero André Onana”.

Por último, Guardiola también habló sobre el once inicial que entrará ante el Inter y si hay alguna duda hasta la fecha. “Kyle Walker ayer no estaba bien, hoy un poco mejor. No queremos correr riesgos, así que ya veremos si juega”.

Recordemos que la final está pactada para jugarse el próximo sábado 10 de junio a las 15:00 horas de Chile. El equipo ciudadano de ganar obtendría su primera Champions League en su historia y la tercera de Guardiola como entrenador.