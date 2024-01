Jack Grealish tuvo un cierre del 2023 para el olvido. Pese a ganarlo todo con el Manchester City, el delantero inglés sufrió el violento robo en su mansión. Lo que afectó a su familia.

“Ha sido una experiencia traumática para todos nosotros. Por suerte nadie resultó herido. El mejor año de movida no lo puedo celebrar. Las personas que cometen estos crímenes no tienen idea del daño que causan”, acusó el futbolista de 28 años.

El tema es que la policía inglesa tendría identificados a los asaltantes, quienes serían parte de una peligrosa banda compuesta por integrantes chilenos. Los que acudieron al domicilio del ariete lateados.

El delantero inglés sufrió el robo de pertenencias en su domicilio. Se estima que fue cerca de un millón de esterlinas

Según detalló Daily Mail hubo una importante remodelación y hubo una docena de trabajadores en el lugar. Esto quedó al descubierto ya que acudieron directamente a una caja fuerte y la habitación donde se encontraban las joyas y relojes más valiosos. Monto que fue avaluado en un millón de esterlinas.

“Robaron en la casa de Jack Grealish y regresaron a Sudamerica. Hasta 500 Ladrones atacan casas en Cheshire, Home Counties, Londres y Surrey”, detalla el medio citado. Por su parte el exdetective Peter Bleksley reveló que sería una banda que se despliega justo en el barrio del delantero del City.

El violento asalto sobre la familia de Jack Grealish

El lamentable hecho se registró el pasado 29 de diciembre cuando el Manchester City venció por 3-1 al Everton. Grealish fue titular y jugó los 90 minutos en Goodison Park.

Pero mientras el delantero celebraba el triunfo, en su casa en Cheshire su familia sufría el violento asalto por una banda de delincuentes. Entre las víctimas sus padres, hermanos y su pareja Sasha Atwood.

Según de The Sun los futbolistas han sido presa de estas bandas de delincuentes. En el historial se consignan a Kurt Zouma (West Ham), Joao Cancelo (ex Manchester City), Paul Pogba (Ex Manchester United) y Raheem Sterling (Chelsea). Este último tuvo que viajar en pleno mundial de Qatar 2022 para saber el estado de su familia e hijos.