Rival de Alexis Sánchez revela particular anécdota en Premier League: "Estaba loco"

El recuerdo de Alexis Sánchez en la Premier League todavía sigue latente. El chileno logró afianzarse en una de las ligas más competitivas del plantea y vistió la camiseta del Arsenal y del Manchester United.

Logros de seleccionado nacional que no fueron por el azar y que permitieron al chileno quedarse en la elite de las mejores ligas. Un talento innato que fue destacado por un ex rival en Inglaterra. Inclusive con una particular anécdota.

Todo comenzó por los dichos de Yannick Bolasie en el programa de Youtube FlilthFellas. En dicho espacio web el ex jugador del Crystal Palace, Everton y Aston Villa se refirió al Bicampeón de América.

El “Loco” Sánchez

El futbolista congoleño se destacó como volante de ataque. Por lo que en su paso por la Premier League se enfrentó en más de una ocasión contra Sánchez.

Alexis Sánchez también vistió la camiseta del Manchester United (Photo by Clive Brunskill/Getty Images)

Pero esto desató más de un dolor de cabeza por el nivel que mostraba el chileno cuando en el Arsenal estaba en compañía de Theo Walcott, Mesut Ozil, Santi Cazorla y Olivier Giruoud entre otros. Incluso siendo destacado por figuras como Gareth Bale y Cristiano Ronaldo.

“Alexis Sánchez en el Arsenal. Vaya, estaba loco… Como estaba en el mismo lado que él, veía a mis compañeros. Si ellos (los laterales) no querían volver, ese era un problema”, reconoció el jugador de 34 años.

¿Cuánto tiempo estuvo Sánchez en la Premier League?

Sánchez primero estuvo en el Arsenal entre 2014 y 2018, donde logró dos FA Cup y tres Community Shield. Luego pasó al Manchester United pero no logró títulos. Sin embargo, alcanzó a disputar 45 partidos con cinco goles y nueve asistencias.