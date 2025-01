Universidad de Chile sigue minuciosamente cada movimiento de Octavio Rivero. El cuadro azul está interesado en el delantero uruguayo, pero tiene un importante problema que resolver.

¿Cuál? La postura de Barcelona de Guayaquil. El conjunto ecuatoriano quiere obtener frutos económicos de la eventual partida del atacante, lo que ha sido ratificado por su presidente.

Sin embargo, el atacante no está cómodo del todo en dicho club. Ya expresó su disconformidad con algunas problemas en la institución y decidió no integrarse a la pretemporada en Manta.

Ello generó conmoción en tierras ecuatorianas, pero, aparentemente, todavía había vuelto a la normalidad. La prensa informaba que el jugador, finalmente, se integraría a los trabajos junto al resto del plantel.

Sin embargo, Verónica Bianchi lo descartó. La periodista entregó la versión que tiene del conflicto en los micrófonos de TNT Sports. Desmintió que el charrúa ya esté junto a sus compañeros.

“Se decía que Octavio Rivero se sumaba a la pretemporada, pero me acaban de confirmar que es erróneo. No está en la pretemporada”, comenzó señalando en Todos Somos Técnicos.

En dicha línea, agregó: “Me agregan que el principal motivo de todo este tira y afloja no es el tema económico, no pasa por esta deuda que al parecer existe, no me lo han confirmado”.

Universidad de Chile quiere a Octavio Rivero. No obstante, el jugador está en pie de guerra con su actual club.

El delantero que quiere Universidad de Chile

Cabe destacar que el jugador de 32 años tiene contrato hasta mediados de 2026 con Barcelona de Guayaquil. En la última campaña del Ídolo del Astillero, anotó 11 goles en 15 partidos.