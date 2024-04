Tano Pasman no aprueba la vuelta de Alexis Sánchez a River Plate: "No hemos tenido buenas experiencias"

Quizás el nombre Santiago Pasman no dice mucho, pero si mencionamos al Tano Pasman, las cosas cambian, sobre todo para cualquier futbolero que se diga tal, porque hablar del Tano Pasman es hablar del hincha fanático de River Plate que sufrió como pocos el descenso de su equipo frente al televisor gritando una y otra vez: “¡Estamos en la B, estamos en la B!”

BOLAVIP se comunicó con el famoso hincha gallina, quién amablemente se refirió a varios temas relacionados con el fútbol chileno, en especial, la posible vuelta de Alexis Sánchez al club de Núñez.

La más probable partida del Niño Maravilla del Inter de Milán despierta el interés de muchos equipos para contar con el delantero. Oficialmente River no ha tomado contacto con el atacante nacional, pero cada vez que el capitán de la selección chilena termina contrato, los hinchas de la banda sangre se ilusionan.

Aunque el Tano, pese a que manifiesta respeto por lo hecho por Sánchez en su paso por Argentina, otras experiencias con jugadores íconos de ese club, lo hace mirar con malos ojos esta posibilidad.

“A mí honestamente me encanta, su paso por River fue extraordinario, fue campeón, pero la experiencia de los jugadores que han vuelto a River no han sido buenas, por ejemplo Lanzini no ha podido responder, el Pity (Martínez) no ha rendido como antes, Kranevitter ha pasado lesionado y más atrás, el mejor que anduvo fue Dalessandro, a Aimar le costó mucho, Saviola jugó poco”, asegura.

El Tano Pasman no se entusiasma mucho con la vuelta de Alexis Sánchez a River Plate.

En esa línea, el experimentado hincha cree que “River debe apostar por el caudillismo de Paulo Díaz, la experiencia de Nacho Fernández y la calidad de Aliendro, Casco, y mechar con algunos más jóvenes”.

Además, Pasman se refiere a los jugadores que taparía el chileno. “Si viene Alexis, y tiene que jugar sí o sí, va a postergar las posibilidades de jugadores que vienen de inferiores, si viene bienvenido sea ojo, pero la experiencia de River de traer ex jugadores no fue la mejor”, afirma.

Tano Pasman alucina con el nivel de Paulo Díaz

Donde no tiene ninguna duda, es a la hora de evaluar al chileno Paulo Díaz. “Yo como espectador y como hincha creo que él es uno de los jugadores que más preponderancia tiene en el plantel junto a Nacho Fernández”.

En esa misma línea agrega que “Paulo Díaz está en un nivel indiscutible, cada día juega mejor y esperemos que River lo aguante porque acá juegas bien dos o tres partidos y se venden, que se mantenga mucho tiempo porque lo necesitamos en la Copa Libertadores”.

Para el TANO PASMAN, Paulo Díaz es un caudillo para River

¿River debe vender a Pablo Solari?

A diferencia de lo que ocurre con Paulo Díaz, el Tano Pasman cree que al ex Colo Colo lo van a transferir sí o sí.

“Esa una buena pregunta, estuve leyendo que hay ofertas y cuando son tentadoras para el club y para el jugador, no se le puede coartar la posibilidad, el jugador de fútbol tiene que asegurar su futuro y Pablo Solari va a andar bien en todas partes”, cerró.