Brayan Cortés se despidió de Colo Colo. El futbolista quiere cumplir su sueño de jugar en el extranjero, pero de momento sufre un revés, pues en León revelan que de momento no están buscando un arquero.

Verónica Bianchi entregó detalles sobre la situación del guardameta iquiqueño. “Me dijeron revisa la cantidad de extranjeros y hasta cuándo tienen contrato. Efectivamente en México son ocho cupos y, claro, todos con contrato vigente y sin posibilidad de irse, entonces no daba que Brayan Cortés pudiera irse a México”, mencionó la periodista en el programa No es Para Tanto de TNT Sports.

La profesional de las comunicaciones también informó que no existió por ahora una comunicación de la Fiera con el guardameta de la Selección Chilena: “Aparte de eso me dicen no ha habido contacto alguno del León con Brayan Cortés. O sea, nunca hubo”.

Bianchi aclara que esta información es del momento y no refleja que a futuro no pudiera establecerse una comunicación: “No quiere decir que no exista a futuro. Hoy hasta este minuto, el León no se ha acercado al jugador y no hay ninguna oferta por él”.

Brayan Cortés está en una etapa de definición de su futuro para la temporada 2025. (Foto: Photosport)

Verónica Bianchi menciona lo real en el presente de Brayan Cortés

La periodista reporta que por ahora lo único concreto es que el arquero no sigue en el estadio Monumental: “Lo que sí es real es que Brayan Cortés se fue de Colo Colo. Si está opción del León es incierta, no tiene nada que ver con que pueda seguir en Colo Colo. Él ya se fue de Colo Colo”.

De momento, la comunicadora precisa que el arquero interesa en el fútbol argentino: “A mí me decían que había interés de Argentina”.