Colo Colo se encuentra de vacaciones, pero la dirigencia de Blanco y Negro trabaja en cerrar las renovaciones de algunos jugadores que están en el limbo. César Fuentes y Marcos Bolados son los dos protagonistas en estos últimos días.

Es precisamente el caso del ex Deportes Antofagasta el que abordaron en el programa Media Punta, donde la periodista Verónica Bianchi deposita toda su esperanza para que pueda continuar con los albos en el año del centenario.

“Yo siento que él nunca tuvo el lugar que él quería, pero pese a los minutos que no fueron tanto, los aprovechó. Yo me quedaría con esa sensación de que le pagaban X y ahora no le pueden pagar lo mismo porque ya pasó por una etapa que tenía que demostrar”, dijo.

Bolados todavía no sabe si renueva. | Foto: Photosport

Bajo esa línea, Bianchi expone argumentos para apostar por la renovación de Marcos Bolados: “Es una muy buena banca y las bancas son importantes. Colo Colo tiene que jugar la Copa Libertadores, el torneo nacional y la Copa Chile”.

“Si no lo quiere poner de titular, bueno, que lo tenga en la banca. Pero algo le tienes que subir, no le puedes ofrecer lo mismo que este año”, cerró en relación al puntero del Cacique quien fue clave en la recta final del torneo.

¿Seguirá? Lo cierto es que todavía no hay mucha claridad sobre el futuro de Marcos Bolados en Colo Colo y desde Ecuador habrían surgido acercamientos para que el ex Deportes Antofagasta llegue al Barcelona de Guayaquil.

Los números de Marcos Bolados en Colo Colo

Marcos Bolados ha defendido la camiseta de Colo Colo en 212 oportunidades, marcando 31 goles en su haber. En cuanto a títulos, registra 8 conquistas sumando Supercopa, Copa Chile y Campeonato Nacional.