Darío Osorio sigue encendido en el FC Midtjylland. Esta vez, la perla nacional se lució con una notable asistencia en la contundente goleada 4-1 de su equipo sobre el Odense BK.

En el minuto 20 y con el resultado 2-0 a favor, el seleccionado chileno encaró por el sector derecho del ataque, superó a su rival y lanzó un centro perfecto a la carrera. ¿Cómo terminó?

Junior Bramado se elevó y conectó de cabeza para marcar el 3-0. Y cómo no, la celebración fue con el oriundo de Hijuelas, que se ilusiona con la cima de la Superliga de Dinamarca.

Con el resultado final, FC Midtjylland se ubica en la segunda posición del certamen local. Está a tan solo dos unidades de Aarhus GF, que cosecha 44 puntos por el momento.

¿Próximo partido para el equipo del zurdo? Será ante Silkeborg por fecha 21. Está pactado para el domingo 22 de febrero, desde las 12:00 horas, en el JYSK Park.

Darío Osorio sigue brillando en Dinamarca. (Foto: FC Midtjylland)

VIDEO: La asistencia de Darío Osorio