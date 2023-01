Algo que todos querían saber, ya se conoce. Universidad de Chile a través de un video en sus redes sociales dio cuenta del número que llevarán en su camiseta para este temporada 2023 que arranca por estos días con los duelos amistosos ante Coquimbo Unido y Audax Italiano.

Con una publicación muy moderna ligada al más estilo Star Wars, cuatro jugadores del actual plantel protagonizaron el promocional donde aparecen con los nuevos números que portarán en sus indumentarias.

Tal como lo informó Bolavip en su debido momento, el portero Cristóbal Campos Véliz usará la número 1, rememorando a grandes porteros de la U en su historia como Eduardo Pulpo Simián o el mismo Sergio Superman Vargas y dejando así la tradicional 25 que lo acompañó en la última temporada.

Siguiendo en esa tónica, Lucas Assadi ya no portará más la 20 y desde ahora en adelante en su espalda irá la número 7, tal cual Pedro Araya en la era del ballet azul o el mismísimo Diego Rivarola en época más contemporánea. Con espada en mano al más puro estilo Jedi, ya muchos hablan de Luke Assadi.

La que más llamó la atención es la de Darío Osorio, no solo porque ahora usará la mítica número 11, si no porque en el video sale haciendo el gesto del Matador en honor a Marcelo Salas, uno que supo llevarla de buena manera. Y si de zurdos se trata, no se puede dejar pasar al gran Leonel Sánchez, con quien hasta protagonizó un video hace algunos años. Así es que esa mítica camiseta, no pudo caer en mejores manos que en las de La Joya de Hijuelas.

Cierra el video, el argentino Leandro Fernández, quien al igual como lo hacía en Independiente de Avellaneda, portará la número 9 con lo que solo cambia una letra, ya que ese código le pertenecía a Junior Fernandes.

Está por verse cuál será el número de otros jugadores, quienes incluso dejarán el usado en 2022 y deben modificarlo. Todo esto, para aquellos hinchas que les gusta materializar estos contenidos y registrarlos en sus respectivos archivos.