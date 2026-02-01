Este domingo hubo un partidazo por la fecha 22 de la Premier League, donde Tottenham Hotspur empató 2-2 con Manchester City en Londres, que terminó con un golazo de Dominic Solanke.

El equipo que dirige Josep Guardiola se estaba imponiendo en el Tottenham Hotspur Stadium hasta los 70 minutos, cuando apareció una pirueta de otro planeta del delantero formado en Chelsea.

En aquel momento conectó un centro de Conor Gallagher con el taco de su pie izquierdo, pero realizando una especie de escorpión, donde el balón tomó dirección al ángulo superior derecho de la portería que custodiaba Gianluigi Donnarumma.

La anotación generó la locura en el recinto deportivo y también en la transmisión, quienes ya candidatean esta conquista como la mejor de la temporada y para el Premio Puskás de la FIFA.

Mira el VIDEO a continuación:

Con este tanto, el futbolista de 28 años llegó a su cuarto gol en nueve partidos disputados en la presente campaña.

Revisando la tabla de posiciones de la Premier League, los Spurs quedaron en la decimocuarta posición con puntos. Mientras que el City se aleja del líder Arsenal, quedando a seis puntos de la cima con 47 unidades.

