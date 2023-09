En la viña del Señor, todo existe y donde está la idolatría, también se hace presente la maldad. Y en Brasil, ocurrió una particular situación con un ex jugador mundialista.

El protagonista fue el ex defensor uruguayo, Diego Lugano, quien llegó al Estadio Morumbí, para presenciar el duelo final de la Copa Brasil entre su ex equipo, Sao Paulo y el Flamengo de Jorge Sampaoli y Erick Pulgar.

Recordado es el ex mundialista charrúa por la parcialidad paulista quien vistiera la camiseta del conjunto brasileño durante su carrera y mientras recibía el saludo afectuoso de los parciales en las afueras del recinto, se encontró con el triste episodio.

Y es que entre el tumulto, un lanza paulista aprovechó de escabullirse y meter la mano al bolsillo derecho del pantalón de Lugano para robarle el celular, sin miedo y sin vergüenza, ni mucho menos respetar al ídolo.

Sin embargo, no todo quedó ahí y como buen uruguayo, el ex defensor actuó. Resulta pues, que ante las imágenes facilitadas por el relator argentino, Pablo Giralt, se puede apreciar en un segundo video, cómo el propio Lugano se da cuenta del robo, sigue al ladrón y lo logra atrapar, mientras el propio ex jugador, manifiesta que “se va a la policía”, con el firme deseo de entregarlo a la drástica institución uniformada paulista, que bien dura es.

Momento en el cual, Lugano atrapa al antisocial con el deseo de entregarlo a la policía (Captura)

De todos modos, se desconoce si Diego Lugano pudo recuperar el teléfono móvil ya que si bien le preguntaba por el aparato, el antisocial no dio respuesta alguna, pero sin embargo, sirvió para atrapar al ladrón y no dejársela pasar, mientras los hinchas le gritaban con todo el apoyo al ex defensor.

¿Cuántos mundiales disputó Diego Lugano?

El ex defensa uruguayo, no solo defendió a su país, si no también portó la jineta de capitán durante su estadía en el equipo que dirigía el maestro, Óscar Washington Tabárez.

Lugano disputó dos Copas del Mundo. La primera fue Sudáfrica 2010 donde alcanzó el cuarto puesto y jugó seis partidos. Mientras que en Brasil 2014, llegó a octavos de final, pero solo estuvo en cancha durante un cotejo.