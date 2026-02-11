El volante nacional, Erick Pulgar vive de un tremendo presente en el fútbol brasileño con el Flamengo, club en el que se consagra como una de las importantes figuras para el equipo de Filipe Luis.

En las últimas horas, el seleccionado nacional hizo noticia en lo que fue el triunfo de su Flamengo por 2-1 en condición de visitante al Vitória por la tercera fecha del Brasileirao,

Pulgar sorprendió a todos con un tremendo golazo para abrir el marcador de dicho partido, tanto que terminó siendo crucial para lo que es el primer triunfo del Flamengo en el torneo brasileño.

Este gol sin duda que llamó a atención de muchos en el fútbol brasileño, en donde ya muchos candidatean el tanto del jugador nacional como uno de los mejores de la tercera fecha.

VIDEO: REVISA EL GOLAZO DE PULGAR EN FLAMENGO