Vinicius Jr fue nuevamente insultado con dichos racistas en España. El astro brasileño ya ha vivido varios episodios de este tipo en LaLiga de España y ya comienza a perder la paciencia y con justa razón.

Por esta razón, Vini utilizó sus redes sociales para opinar sobre lo sucedido. “No era la primera vez, ni la segunda, ni la tercera. El racismo es normal en LaLiga. La competición cree que es normal, la Federación también y los adversarios la alientan. Lo siento. El campeonato que alguna vez fue de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano y Messi hoy es de los racistas”.

“Una hermosa nación, que me acogió y a la que amo, pero que accedió a exportar al mundo la imagen de un país racista. Lo siento por los españoles que no están de acuerdo, pero hoy, en Brasil, España es conocida como un país de racistas. Y desafortunadamente, para todo lo que sucede cada semana, no tengo defensa”, agregó Vinicius.

Vinicius Jr se fue expulsado por su reacción, tras sufrir insultos racistas. (Getty Images)

“Estoy de acuerdo. Pero soy fuerte y llegaré hasta el final contra los racistas. Aunque sea lejos de aquí”, sentenció Vini.

Sus compañeros del Real Madrid se cuadraron con él y salieron a defenderlo. Por ejemplo, Thibaut Courtois declaró: “Si Vinicius dice que se va, me voy con él, esto no se puede tolerar”.

Por su parte, Dani Ceballos lamentó este episodio. “No es nada nuevo, a Vinicius se le falta el respeto en todos los campos de España, deberíamos cuidarle es un baluarte de nuestra Liga y de nuestro club”.

Revisa el mensaje de Vinicius Jr