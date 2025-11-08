En menos de un mes se realizará el sorteo del Mundial 2026, el próximo 5 de diciembre en los Estados Unidos. En este nuevo formato del torneo se jugará con 48 selecciones y no con 32 como en los últimos años. Por lo cual, habrá 12 grupos de 4 equipos.

Para definir como quedan los bombos del sorteo del Mundial 2026, se utiliza el ranking FIFA, el cual queda “bloqueado” después de los amistosos del mes de noviembre.

¿Quiénes serían los cabezas de serie del Mundial 2026?

Ya hay 3 cabezas de serie definidos para el Mundial 2026, que son los 3 anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá. Los otros 9 clasificados se definen del ranking y así quedaría conformado el bombo 1 del sorteo del Mundial 2026:

México (país anfitrión)

Estados Unidos (país anfitrión)

Canadá (país anfitrión)

España

Argentina

Francia

Inglaterra

Portugal

Brasil

Países Bajos

Bélgica

Alemania

¿Cómo quedarían los bombos del sorteo del mundial 2026?

Los otros bombos se definen igual con el ranking FIFA, algunos ya tienen países clasificados y otros por sentenciar su pase a la Copa del Mundo, por lo cual estos se conformarían así:

Bombo 2:

Croacia (Por clasificar)

Marruecos

Colombia

Uruguay

Suiza (Por clasificar)

Senegal (Por clasificar)

Dinamarca (Por clasificar)

Japón

Irán

Corea del Sur

Ecuador

Australia

Bombo 3

Austria

Noruega

Túnez

Egipto

Argelia

Paraguay

Costa de Marfil

Catar

Uzbekistán

Sudáfrica

Cabo Verde

Arabia Saudita

Bombo 4

Ghana

Jordania

Nueva Zelanda

Ganador Play-off UEFA 1

Ganador Play-off UEFA 2

Ganador Play-off UEFA 3

Ganador Play-off UEFA 4

Ganador Repechaje Intercontinental 1

Ganador Repechaje Intercontinental 2

Clasificado CONCACAF 1

Clasificado CONCACAF 2

Clasificado CONCACAF 3

Formato del sorteo del Mundial 2026

Las 48 selecciones se distribuirán en 4 bombos para luego armar los 12 grupos.

Los cabezas de serie (Bombo o Pote 1) son Estados Unidos, México y Canadá (por ser países anfitriones) y las primeras nueve selecciones del ranking FIFA que se hayan clasificado. Hoy ocupan esas posiciones España, Argentina, Francia, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, Brasil, Bélgica e Italia.

México irá al Grupo A, Canadá al Grupo B y Estados Unidos al Grupo D. Luego se sortearán las otras nueve selecciones para los Grupos C, E, F, G, H, I, J, K y L.

Salvo en el caso de las selecciones europeas, que serán 16 en total, la FIFA determinó que en la fase de grupos evitará los enfrentamientos entre selecciones de una misma confederación.

Al momento del sorteo restarán conocerse 6 países que saldrán del Repechaje europeo (4) y del Repechaje general (2). Serán sorteadas sus ubicaciones distinguiéndolos con números.

¿Dónde ver el sorteo en vivo y gratis?

La FIFA transmitirá el sorteo en vivo a través de su plataforma de streaming FIFA+. Además, los canales que poseen los derechos del Mundial 2026 también lo cubrirán en vivo:

México: TUDN, VIX y TV Azteca.

Estados Unidos: Telemundo y Peacock.

España: TVE.

Argentina: TyC.

Colombia: Caracol y RCN.

Todos los países clasificados al Mundial

México (local) Estados Unidos (local) Canadá (local) Japón (Asia) Nueva Zelanda (Oceanía) Irán (Asia) Argentina (Sudamérica) Uzbekistán (Asia)* Corea del Sur (Asia) Jordania (Asia)* Australia (Asia) Ecuador (Sudamérica) Brasil (Sudamérica) Uruguay (Sudamérica) Colombia (Sudamérica) Paraguay (Sudamérica) Marruecos (África) Túnez (África) Egipto (África) Argelia (África) Ghana (África) Cabo Verde (África)* Sudáfrica (África) Qatar (Asia) Inglaterra (Europa) Arabia Saudita (Asia) Costa de Marfil (África) Ghana (África)

*Países que juegan su primera Copa del Mundo.