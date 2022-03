"Creo que el Superclásico del fútbol chileno hoy es Colo Colo con la Católica", dice Aldo Schiappacasse en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports. Una sorpresiva frase del periodista que deja fuera de la ecuación a la Universidad de Chile.

Don Aldo, como diría, Johnny Herrera, asegura que "la Universidad de Chile cedió un montón de terreno en los últimos 20 o 25 años, por una cuestión que es súper básica. Católica se mete en la pelea y empieza a ganar títulos cuando empieza a jugar los clásicos en su estadio y Colo Colo hace valer su condición en el Monumental".

"Para la Universidad de Chile en el marco de este clásico que es tremendamente desnivelado, la situación de no jugar de local es increíblemente perjudicial, no tener un recinto, no disponer siempre del Nacional y todo el cuento", complementa.

Al ser consultado por Gonzalo Fouillioux por el motivo de su frase, Schiappacasse responde breve: "Ahí se definen los títulos", resume.

El comunicador insiste en que el tema de la localía le juega en contra a los azules: "Hay un componente fundamental que es el público, el público ha raleado en los últimos años por la pandemia, por la violencia. No hay un componente que te diga los clásicos son como en la decada de los 70 y 80 que se llena el Nacional y hay una mitad de Colo Colo y otra de la Universidad de Chile que era un espectáculo en si mismo".

"El componente fundamental es que la Universidad de Chile perdió la condición del Nacional, a partir de allí empezó a enredarse en una serie de malas decisiones que han llevado a que hoy ese clásico, en mi criterio sea demasiado desnivelado, se desnivela en el Monumental", finaliza el profesional de las comunicaciones.

Herrera manifiesta su punto de vista: "Estoy en parte de acuerdo con Aldo, no que haya cambiado el clásico. Para mí nunca va a ser Católica vs Colo Colo. En cuanto al tema del estadio estoy muy de acuerdo, de hecho lo hablábamos. Nosotros vamos a jugar al Monumental te rompen los vidrios, te tiran pichí, te hacen la vida imposible. Cuando Colo Colo iba a jugar al Nacional casi la alfombra roja, la recepción era completamente distinta", dice el ídolo azul.

