Alexis Sánchez vive su resurrección en Europa. El goleador histórico de la Selección Chilena vive un tremendo presente en Francia. El Niño Maravilla está en un presente esplendoroso. El nacional tiene, hasta el momento, un total de 12 goles en 27 partidos jugados en la Ligue 1 junto al Olympique de Marsella. El delantero termina su contrato con los franceses a fines de la temporada en el Viejo Continente y su paso por el cuadro galo podría terminar prontamente.

Hace algunos días, Sánchez dejó en claro en TVN que "estoy contento, estoy feliz, el club me cuida, eso es lo más importante para mí. Confían en mí y que me cuiden es valorable para mí. Cuando un club te cuida, uno sólo quiere demostrar y preocuparse. Estoy muy contento por cómo me han cuidado".

Sin embargo, el anhelo de Sánchez podría cambiar drásticamente. La prensa europea otra vez anuncia que el Galatasaray de Turquía está tras los pasos del Maravilla, ya que el argentino Mauro Icardi se irá de la institución y necesitan a un delantero de renombre para la próxima campaña.

El cuadro más importante de Turquía vuelve a la carga por Alexis, ya que en la campaña 2022 ya lo quiso sumar a sus filas, pero no se logró una oferta económica favorable para el chileno, quien conquistó un contrato suculento para ir a Francia.

Alexis Sánchez daría un vuelco en su carrera (Getty)

En Turquía, Sánchez recibiría una oferta jugosa por un año de contrato más otro año más extensivo al cumplimiento de distintos requerimientos y fórmulas durante la campaña en la SuperLig. Incluso, la prioridad es que el chileno llegue para pelear por la Champions League.

La idea que tienen en Turquía es que Sánchez esté con Arda para que ambos vayan por algo importante en Europa. El Galatasaray quiere formar un plantel que llene el gusto del chileno, ya que eso fue algo que quedó pendiente en Francia este año con la pronta eliminación de Champions.

En suelo turco trasciende que Sánchez no hará uso de la cláusula que tiene con el Olympique para extender el vínculo y es ahora donde quieren persuadir al chileno, para que le de el sí al gigante de Europa.