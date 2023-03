El tocopillano Alexis Sánchez recordó el paso del ex defensor chileno en Manchester United mientras contaba la verdad sobre su arribo a los “Diablos Rojos”.

Un distentido Alexis Sánchez le propinó una extensa entrevista a TVN y al periodista Gustavo Huerta. El Niño Maravilla habló sobre diversos temas, pero uno que llamó la atención de los cibernautas fue el de su fallido traspaso al Manchester City de Pep Guardiola.

Finalmente, el tocopillano terminó fichando en el Manchester United de José Mourinho, y el resto es historia conocida: el jugador de 34 años no tuvo el protagonismo que esperaba y fue duramente criticado por la prensa inglesa, por lo que terminó yéndose al Inter de Milán.

Pero uno de los momentos más recordados de la entrevista vino cuando contó el por qué no fichó en los Citizens. “Estaba todo firmado en el City. Estuve apunto de irme. Hablaba todos los días con Guardiola. Me escribía ‘feliz cumpleaños Alexis’. Era como mi papá. Era mi papá en el Barcelona y era como mi papá en el City. Conversábamos todos los días”, dijo en el arranque el goleador histórico de la Roja.

“Estaba todo listo, había un jugador que había que cambiar para el Arsenal y estaba todo listo. De repente Arsene Wenger me dice ‘no te vas a ir porque el jugador no se quiso venir para acá’ ¿Qué hago ahora? Yo quería irme ahora, jugar Champions… y de repente suena el celular, era Mourinho, ‘Alexis aquí está la 7 para ti disponible’ me dice”, agregó.

Sánchez no lo pasó para nada bien en su paso por Manchester | Foto: Getty Images

EL TROLEO A POLI

Fue ahí que el tocopillano le pegó un fuerte palo al ex defensa y actual comentarista deportivo, Dante Eugenio Poli, quien en su momento fuese llamado por los Red Devils para pobrar sus cualidades en el primer equipo.

“No era cosa de dinero, para que todo el mundo sepa, era lo mismo, era lo mismo. Eso es mentira. Yo dije ‘un jugador chileno jugando en el Manchester United… nunca en la historia ha jugado un jugador chileno’. Algunos dicen que ha jugado Dante Poli ¿no?... Dante Poli no sé si jugó… fue de invitado”, afirmó entre risas el ariete.

“Lo conozco a Dante, le mando un abrazo si está viendo esta entrevista”, cerró señalando en la entrevista el Niño Maravilla.