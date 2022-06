El delantero nacional Ángelo Henríquez dejó atrás su pobre paso por el Fortaleza de Brasil y se enrieló en un nuevo desafío en el fútbol de Europa, recalando al Miedź Legnica, equipo de Polonia que recientemente subió a la primera división de dicho país.

Henríquez dialogó con el medio polaco Wezlo, en donde habló de todo lo que ha vivido durante su carrera, revelando como fueron sus inicios con el fútbol y declarando su incondicional amor a la camiseta de la Universidad de Chile.

“Mi hermano mayor era futbolista profesional y también jugaba en la Universidad de Chile. Es el club más grande de nuestro país. Cuando era pequeño solía ver sus partidos. Me hice hincha de “La U”, me enganchó mi familia. Nuestro padre también jugaba allí, pero en la academia. Desde que he estado pateando una pelota desde que tengo memoria, he seguido este camino más allá”, inició expresando Henríquez

Ahondando más en sus comienzos dentro del fútbol chileno, el ex atacante de la U fue consultado sobre su apodo de ‘Gohan’ en Chile, en donde reveló él porque de este seudónimo en su etapa por los Azules ligado a la historia de Diego Rivarola.

Ángelo Henríquez habló de todo | Foto: Agencia Uno

“Bueno, antes de empezar a jugar profesionalmente, había una vez una estrella local en la Universidad de Chile, Diego Rivarola. Llevaba el número 7 en la camiseta, lo llamaban "Goku". Era un gran fanático de Dragon Ball, por lo que después de cada gol que marcaba, revelaba una camiseta con un personaje de manga. Llegué al club el mismo año que se retiró. Tomé el "siete" después de él, comencé a marcar goles. La afición me puso el apodo de "Gohan", y finalmente en un partido contra Colo-Colo hice la misma celebración de gol que Rivarola. Y así quedó. ¡Ahora también tengo el número 7 en Miedz!”, señaló el atacante.

ver también Raúl Toro recomienda la salida de Galíndez con extraña analogía

Finalmente, Henríquez se refirió a lo que fue su último paso por el Fortaleza de Brasil, en donde reveló que no lo paso para nada bien, pero que aprenderá de dichos errores para relanzar su carrera en el fútbol europeo.

“Después de tres años en La U, llegué a Fortaleza en la segunda mitad de la temporada anterior. Jugué algunos partidos, fue divertido estar en la Copa Libertadores, pero sentí que no lo era (feliz). No tuve tantos minutos como pensé que obtendría. No sentí la confianza del entrenador. Pero bueno, hay altibajos. He tenido algunas fallas que son lecciones valiosas para mí para el futuro. Soy un hombre que saca conclusiones y no quiere cometer los mismos errores. Ahora estoy disfrutando el presente porque estoy en un lugar emocionante. Regresé a Europa, quiero mostrar aquí lo que puedo hacer”, cerró.