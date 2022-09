5 años son los que han pasado desde aquella final en donde la Selección Chilena cayó por la cuenta mínima ante Alemania y hasta día de hoy una de las acciones que más se recuerda es la ocasión que malogró en aquel entonces el atacante Ángelo Sagal, quien en sus pies tuvo la igualdad en dicho partido.

El hoy delantero del Gaziantep FK en el fútbol de Turquía dialogó en el programa ‘Pelota Parada’ de TNT Sports y se refirió a lo que fue este hecho, el cual marcó gran parte de su carrera, comentando que fue lo que vive hoy en día por aquello.

“Ya no me quita el sueño son demasiados años los que han pasado. Creo que sí fue muy rápida la jugada, y yo justo estaba ahí. Ni siquiera había calentado 10 minutos antes de entrar al partido “, partió señalando Sagal.

Profundizando más en la jugada, el ex atacante de Huachipato confesó que se sorprendió de que Edson Puch haya logrado llegar a línea de fondo y dar el pase atrás, algo lo encontró poco preparado para la definición.

Ángelo Sagal se manifiesta a su ocasión perdida | Foto: Archivo

“Sé que pueden decir: tienes que estar preparado. Sí, es así. Pero quizás no me hubiese tocado a mí y otro la hubiese metido o quizás también errado. No lo vamos a saber nunca, pero fue sorpresivo primero que (Edson) Puch llegara a ese balón“, explicó en Pelota Parada.

De igual manera, el jugador nacional confiesa que este fallo es un momento muy duro y que marcó su carrera, ya que el poder ayudar a La Roja en poder a levantar dicho título era un gran sueño, el cual no pudieron conseguir.

“Recordar ese momento es muy difícil. Para cualquier jugador que tenga una chance así para poder ayudar a su país, que es lo más importante que uno tiene como futbolista, es difícil”, explicó el atacante.

Finalmente, Sagal ya tras varios años de dicha jugada, entra en un modo zen y reflexiona ante este duro momento que pasó, en donde confiesa que solo con trabajo pudo salir delante de este escenario adverso que tuvo que vivir.

“El fútbol es de momentos. Creo que hay momentos en los que no me ha salido nada, me ha costado mucho salir adelante, entrar a la cancha o quizás hacer goles, pero esto es trabajo constante y no se puede decir que hay una clave para salir adelante. Solo trabajar. Si uno trabaja al 100%, uno puede dar más y quizás las cosas pueden cambiar. Hay que ser persistente en la vida”, finalizó.