El portero titular de Palestino, Daniel Sappa, fue consultado por qué arquero era el que más le gustaba el Campeonato Nacional 2022 y no dudó en señalar a Brayan Cortés de Colo Colo el mejor y tirarle un par de flores al ascendente Cristóbal Campos de Universidad de Chile.

Palestino está viviendo una segunda rueda muy competitiva en el Campeonato Nacional 2022, pese a que en la última fecha le empataron de manera agónica con un penal en el epílogo del partido y complicó sus chances de escalar más en la tabla.

Parte del repunte que han tenido los dirigidos por Gustavo Costas es obra de Daniel Sappa, portero argentino que le ha entregado una solidez en el arco a los árabes y que ayer estuvo de invitado en Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

En el programa, Sappa fue consultado sobre qué arquero del Campeonato Nacional le llama más la atención y no dudó: “El que más me gusta, en la manera que ataja -porque el arquero tiene diferentes maneras de atajar-, pero el que más me gusta es Brayan Cortés”.

Sappa indica a Cortés como su preferido del torneo. | Foto: Agencia UNO

El trasandino explicó que su predilección por el arquero de Colo Colo pasa por que “Ataja, hace todo fácil, con los pies no se complica. En el clásico tuvo una que se complicó, pero él no es de complicarse y la verdad para mí va ser un arquero que va estar mucho tiempo en la Selección, ya lo encontraron”.

Sappa quiso quedar bien con dios y con el diablo y le tiró fichas a otro proyecto del fútbol chileno, asegurando que “Hay arqueros que me gusta, este chico Campos (Cristóbal) de la U que quizás todavía tiene muy pocos partidos, no ha demostrado mucho y lo que ha demostrado lo ha hecho bien, pero le faltan muchas cosas".

En el cierre, eso sí, avisó que "Por ser sus primeros partidos lo está haciendo bien, pero tiene que buscar el equilibrio, seguir manteniendo el nivel y falta aún para evaluarlo bien. Para llegar a la Selección tienen que tener un piso de 50 partidos en primera”, remató.