Sigue el desarrollo del Campeonato de Ascenso y acabamos de vivir la cuarta fecha del certamen, donde existen dos punteros, Deportes La Serena y Deportes Iquique con diez puntos y en tercer lugar, un expectante San Luis de Quillota que tiene nueve.

No obstante, lejos de las jugadas y goles, la jornada estuvo marcada por un emotivo momento y este se enmarca en lo que sucedió el día domingo pasado en el Estadio Zorros del Desierto, tras la victoria de Deportes Antofagasta por un gol a cero ante Santiago Morning.

El hecho que se resalta ocurrió tras el partido y luego de consumada la derrota, los jugadores del Chago se despidieron de un solo hincha, un solo aficionado que los acompañó hasta el norte para alentarlos. Fue en ese momento, en que el portero Leandro Cañete fue hasta la tribuna, se sacó su camiseta y se la regaló a este longevo aficionado.

Bolavip Chile dialogó con el portero bohemio y comentó esta situación, que bajo ningún aspecto pretendió que trascendiese tanto y reconoció que no lo ubicaba. "No lo conocía, de hecho al verlo en el calentamiento ya fue motivante para mi", sostuvo el golero, quien agregó algo también muy especial en base a sus vivencias, "me hizo recuerdo de aquellos viajes que hacíamos por el equipo que me gustaba", rememoró, el ex arquero de Universidad de Chile.

Pero, ¿Qué fue lo que lo motivó a realizar este noble gesto? Cañete revela que se conversó con sus compañeros y que por eso se acercó a este solitario hincha y le hizo ele special obsequio, "al terminar el partido lo mínimo que podía hacer era entregarle mi camiseta, junto con todo el equipo estábamos de acuerdo. Así es que me quedo con su sonrisa y ese abrazo caluroso del caballero, no se olvida", comentó un emocionado Cañete.

ver también Mundialista tiene a su preferido entre Nico Guerra y el Chorri Palacios

Sin embargo, el entretubos detalló que le llegaron varios mensajes de la familia de este señor y que otros aficionados de los bohemios, le comentaron que se trataba de un reconocido seguidor del Chago Morning. " Me escribieron muchos hinchas del Morning diciéndome que era don Luis, un hincha longevo del equipo que estaba con una reliquia del año '88 si no me equivoco. Me llegaron mensajes de la familia por redes sociales agradeciendo el gesto ya que él era muy fanático del equipo", concluyó Leandro Cañete.