"Son una vergüenza, así no se puede competir": Ex arquero de Universidad de Chile explota contra los árbitros del fútbol chileno

La crisis del arbitraje en el fútbol chileno es cada vez más evidente y esta llegó incluso a La Liga 2D o Segunda División, luego que se desatara ciertas polémicas en el duelo entre Lautaro de Buin y Deportes Rengo en la última fecha disputada.

El marcador favoreció por tres a dos al elenco metropolitano, pero los dardos del cuadro de la Región de O’Higgins fueron hacia el juez, Nicolás Gamboa, quien al parecer no tuvo un buen cometido.

Y fue el ex golero de Universidad de Chile Leandro Cañete, quien se fue con todo contra el drástico dejando en evidencia su molestia. “Quiero hacer una referencia al arbitraje, me hago cargo de mis palabras y obviamente, quizás pueda haber una sanción, da igual. Me encantaría debatir todos los cobros arbitrales en que nos hemos visto perjudicados y con fundamentos”, comenzó así su intervención.

Ahondando en aquello, el ex portero de la U agregó. “Hicimos una vez un gol de un lateral y nos cobraron off side, es una vergüenza. Un jugador con dos amarillas, no lo expulsaron y agregar que mienten en el informe. El gol de ahora estaba habilitado, hicimos un gol en Conce de Sebastián Pol que estaba habilitado”, afirmó.

Cañete: “Es doloroso saber que no se puede competir”

Además, instó al canal que transmite los partidos, que puedan mostrar las imágenes donde él da cuenta de los errores en que se han visto perjudicados.

“Por favor, si creen que estoy mintiendo le pido al canal que muestre, que muestre lo que estoy diciendo, porque me hago cargo. Así, un montón de detalles que han marcado nuestro presente”, manifestó Cañete.

Por otra parte, reconoce que estas fallas son algo que les impide competir de buena manera. “Es lamentable, se que dicen que no hay nada contra Rengo, lo entiendo, pero no puede ser posible que se equivoquen tanto. Siento que es una vergüenza, es doloroso saber que así no se puede competir”, aseveró.

Finalmente, señaló que esto determina el futuro de algunos jugadores en su futuro, ya que una mala campaña provocada por cobros arbitrales, perjudica directamente.

“Les digo a ellos que un mal cobro es demasiado importante para nosotros, muchos de acá terminan de jugar y se tienen que poner a trabajar, si no haces una buena campaña en la Segunda División es muy difícil que encuentres equipo. Quiero que el arbitraje se haga presente y no puede ser posible que con fallas infantiles, eso es lamentable y esa es la molestia”, cerró Cañete.