La Universidad de Chile sigue en búsqueda de su portero tras la salida de Hernán Galíndez y durante estos últimos días se dio a conocer el nombre del joven golero Martín Parra, quien se ve como la principal opción de llegar a la portería de la U, lo cual ha generado una gran pólemica.

Está polémica pasa por una nueva conexión que existe entre Huachipato-Universidad de Chile, en donde muchos detonan en Fernando Felicevich (representante de Martín Parra) como el principal acusado de este nexo, a lo que un histórico de los Azules como lo es Roberto ‘Tomatín’ Rojas dialogó con Bolavip Chile y se refirió a este conflicto en la U.

“Está claro que el fútbol está así, que lamentablemente no está transparentado, pero que está de una forma que está direccionado a ciertos grupos económicos y ciertos representantes. Universidad de Chile es una muestra clara de esto ahora, vamos a ver si ese camino nos lleva al éxito o al fracaso, todo está por verse”, partió indicando Rojas.

Siguiendo por la misma línea de sus dichos, el ex portero de los Azules no se cierra a la negativa de que Felicevich forme parte cercana de la vida de la U, pero si pide transparencia en todos los aspectos.

Martín Parra sería la principal opción de la U | Foto: Agencia Uno

“Yo no encuentro sea malo, la verdad de las cosas es que Felicevich es uno de los representantes más fuertes de Sudamérica, no me parece mal, pero me gustan las cosas transparentes y eso es lo que echo de menos yo, la transparencia en el fútbol, para que nos podamos desarrollar. Porque si no mostramos lo que tenemos, no mostramos la organización, es difícil crecer”, señaló a Bolavip.

Volcándose a la preferencia de su arquero para la Universidad de Chile, Tomatín indicó que Leandro Cañete cumplía con todas las condiciones de poder a pelear un puesto en arco de la U, ya que tomó bastante experiencia tras su salida del conjunto Laico.

“Cañete es un tipo que ha hecho la vuelta larga, acumula mucho más de 1000 minutos. Fíjense en Europa, los grandes proyectos casi siempre van a jugar a tercera división, hacen muchos minutos, entonces yo creo que sin querer queriendo, la Universidad de Chile hizo lo que tenía que hacer con un jugador formado en casa, que se fuera hacer la vuelta larga y ahora está en condiciones de volver al arco importante de la U”, explicó el otrora golero.

ver también Chorri Palacios tiene oferta para partir de Universidad de Chile

Finalmente, Rojas tuvo palabras ante la inminente llegada que se habla sobre Martín Parra, la cual no le parece en demasía, ya que lo encuentra un arquero con buenas condiciones, pero con escasa experiencia para llegar a la U.

“Martín Parra mostró bastantes condiciones, pero tiene que quemar etapas como las que quemó Cañete. Vuelvo a insistir, yo estuve en ese arco y se lo que pesa ese arco y se las instancias en las que puedes aparecer, es un arco muy pesado para no tener experiencia”, cerró.