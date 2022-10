Arturo Vidal es catalogado como uno de los jugadores más importantes en la historia de la Selección Chilena. El King ha tenido una gran carrera tanto en clubes de Europa como en Sudamérica y sigue vigente en Flamengo de Brasil a sus 35 años.

Ha sido tanta la fama que ha ganado el jugador de 35 años en el mundo, que varias personas han comenzado a copiar su peculiar look. Tal es el caso de Royer Vásquez, actual futbolista peruano del club Universidad Nacional del Altiplano de Puno, quien tuvo la oportunidad de conocer a su ídolo.

En una conversación con el diario El Popular, el jugador incaico confesó que el mediocampista chileno lo tentó para fichar por Rodelindo Román, club del cual es propietario Vidal.

“Sí, me llamaron del equipo de Arturo Vidal, Rodelindo Román, que participa en la Segunda División de Chile, pero no se pudo concretar por algunos detalles”, comenzó diciendo Vásquez.

El club de Vidal deberá esta temporada disputar la Tercera División de nuestro fútbol | Foto: Rodelindo Román

"Cuando jugaba en Unión Comercio, en 2013, mis compañeros me dijeron que tenía un aire a Arturo Vidal, no me la creía y me animaron a tener el look como él. Destaco su buen juego, su temperamento, no por años estuvo en Europa y hoy está en un grande como es Flamengo”, complementó.

Luego, el propio Vásquez recordó cuando pudo conocer al "King". “Fue gracias a un periodista de ESPN que me hizo el contacto con Vidal a través de una videollamada, que fue emocionante. No me lo esperaba. Me preguntó a cerca de mí y me hizo algunas bromas”, indicó.

Pero no todo ha sido flor de rosa, esto porque llevar el look del astro chileno le ha tenido críticas en el país vecino. “Algunas personas en Puno (ciudad de Perú) tomaron a mal mi look y me insultaron. Y es que por esa parte del país no ven bien a los chilenos por la rivalidad histórica”, cerró.