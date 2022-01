Arturo Vidal desclasifica la historia de su vehículo Pandita y avisa que no se vende: "No tiene precio, es regalón"

Arturo Vidal tiene una colección de lujo de autos con un Ferrari 488 GTB, un McLaren 720s, una camioneta Brabus 800 Widestar y un Volvo XC90. El King aún consideraba que le faltaba una joyita, se trata del Fiat Panda auto diseñado por Giorgetto Giugiaro en la década del 80.

El mediocampista contó cómo fue su historia con el Pandita. Su cariño partió en Turín, ciudad donde está la Fiat y también su ex club, la Juventus, un escudo que defendió entre el 2011 y 2015, ganando multiples títulos a nivel local y disputando, de momento, su única final de Champions League. "Es mi Pandita, ando vestido de Pandita hoy (de verde). Cuando jugaba en la Juventus veía ese auto y me llamaba la atención", dijo en diálogo con Damián Olivera en Hobbytalk de Instagram.

Vidal hizo una promesa: "Siempre que se me cruzaba pasaba algo bueno, clasificábamos a algo, ganábamos un torneo, muchas cosas. Le agarré mucho cariño al Pandita y le prometí a mi hijo Alonso que si volvía a Italia, me lo compraba".

El fichaje del bicampeón de América en el equipo neroazurro se dio en el 2020 y cumplió con sus palabras: "Cuando llegué al Inter fue lo primero que hice, le tengo mucho cariño", confesó el propietario del Pandita.

Vidal espera que su hijo, Alonso pueda manejar el vehículo: "Cuando lo mostré tenía muchas historias, me explicaron de dónde vienen, que es el primer auto que le regalan a los jóvenes en Italia. Es un gusto tenerlo, a todo el mundo le encanta, me ven y me preguntan por el Pandita. Me lo quieren comprar, pero no tiene precio, es regalón. Espero tenerlo para siempre y Alonso sabe la historia del Pandita, seguramente lo ocupará", adelantó el mediocampista.