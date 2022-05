El proceso de Santiago Escobar en la banca de Universidad de Chile llegó a su fin oficialmente este sábado luego de que 24 horas antes el cuadro azul sumara una nueva derrota ante Audax Italiano en Valparaíso y llegando a un pobre 33% de rendimiento desde que asumió a principio de año.

Ya está claro que la práctica de este lunes será dirigido por el entrenador de la sub 17 azul, Sebastián Miranda, quien asume de forma interina pese a que los regentes universitarios no querían esta figura para no repetir lo ocurrido en 2021 con Esteban Valencia y Cristián Romero, pero la imagen dejada en el Elías Figueroa hizo que el débil hilo se cortara.

En el segundo piso del Centro Deportivo Azul buscan con pinzas al reemplazante, saben que un nuevo error les puede costar muy caro considerando que el equipo está con 11 puntos en la tabla de posiciones y está sólo a dos de puestos de descenso.

Uno de los candidatos que agradaba era Beñat San José, entrenador que tuvo buenas campañas en Deportes Antofagasta y en Universidad Católica, donde ganó el Campeonato Nacional en 2018 comenzando la era de campeonatos seguidos en la UC.

Santiago Escobar no va más en Universidad de Chile (Agencia Uno)

El estratega español está en el mercado disponible para asumir una nueva banca después de ser despedido del Mazatlan de México, pero en la U ha quedado absolutamente descartado porque no hay presupuesto para alcanzar sus expectativas.

ver también Vaccia aconseja sobre los refuerzos que necesita la U

Beñat luego de su paso por Chile dirigió en Emiratos Árabes, Bélgica y el país azteca encontrándose sin club desde el 3 de marzo, fecha en la que el club donde milita el chileno Nicolás Díaz comunicó su destitución.