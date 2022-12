Universidad Católica pone sus miradas para lo que es la temporada 2023, en la que los dirigidos por Ariel Holan buscan llegar de la mejor manera para el año que se avecina, en donde la UC quiere volver a retomar el protagonismo en el Campeonato Nacional y hacer una buena actuación en la Copa Sudamericana.

Por esto, en el conjunto precordillerano trabajan arduamente para terminar de confeccionar su plantilla, ya sea con arribos o partidas de jugadores dentro del plantel, en la que en las últimas horas se ha conocido que uno de los defensores del club podría decir adiós a la entidad ‘Cruzada’.

Se trata del joven defensor, Raimundo Rebolledo, quien en la temporada recién pasada no tuvo mucha actividad dentro del equipo dirigido por Ariel Holan y hoy por hoy no sería una pieza indispensable para la temporada 2023, por lo que no se cierran a la opción de una posible partida del jugador.

El interés por el ‘Catuto’ llega desde Brasil, ya que el Botafogo de la primera división del Brasileirao habría puesto los ojos en el jugador para reforzar su plantilla para la próxima temporada, siendo una de sus opciones para el puesto de lateral derecho.

Esta información fue concedida por el portal ‘GuiaAlvinegro’, medio partidario del club ‘Fogao’, quien en su cuenta de Twitter informó “un deportista por el que podría apostar el Botafogo para la banda derecha es Raimundo Rebolledo”, señalaron.

Dentro de dicho artículo, destacaron las cualidades de Rebolledo, señalando que es un jugador que llega de buena forma al ataque y a la hora de defender genera la seguridad necesaria para el puesto.

Los próximos días podrían ser claves para poder conocer el futuro de Raimundo Rebolledo, quien al parecer no tendría cabida dentro de la UC, ya que en su puesto hoy en día se encuentran Mauricio Isla y Byron Nieto, uno de los refuerzos del conjunto ‘Cruzado’ para el 2023.