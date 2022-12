Universidad Católica busca en el presente Mercado de Pases reforzarse de la mejor manera posible para volver a ser el equipo competitivo que hasta hace no mucho dominaba sin contratiempos el fútbol chileno.

Para aquello, aseguró el fichaje de Byron Nieto, el regreso de Alexander Aravena y el arribo del ex Racing Club de Avellaneda, Universidad de Chile y lateral de la Selección Chilena, Eugenio ‘Keno’ Mena.

El ex azul, eso sí, podría no ser el único ex azul que llegue a San Carlos de Apoquindo según reveló el periodista Mauricio Israel en el programa Círculo Central, donde soltó una verdadera bomba para los hinchas cruzados y azules.

Israel asegura que Aránguiz podría llegar a la UC. | Foto: Agencia UNO

“Marcelo Díaz ha intentado tener conversaciones con la gente de la U y la gente de la U dice que no le interesa Marcelo Díaz”, comenzó diciendo y dejando entrever que podría haber acercamientos entre los cruzados y ‘carepato’.

El bombazo vino después, cuando aseguró que “Hay conversaciones avanzadísimas para que Marcelo Díaz y Charles Aránguiz vistan las camisetas de Universidad Católica, que sería el nuevo destino de ambos jugadores”, remató.

¿Llegarán? Lo concreto es que Marcelo Díaz se encuentra en el país con el pase en su poder, por lo que dependerá del jugador su nuevo destino. Aránguiz, por otro lado, aún tiene contrato en Alemania y sacarlo de ahí podría ser más difícil.